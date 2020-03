Jair Bolsonaro

El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio negativo al test de coronavirus, según reveló en sus redes sociales. Lo anunció acompañado por una provocadora imagen.

Había una expectativa mundial por el estado de salud del mandatario de 64 años, ya que su secretario de Comunicación, Fábio Wajngarten, contrajo la enfermedad.

- HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/iL3YPGPGXA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020

Ambos habían viajado el sábado a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump en su club de Mar-a-Lago, en Florida.

Este viernes, el diario brasileño O Día publicó que una primera prueba habría dado resultado positivo, pero minutos después, el hijo del mandatario, el diputado Eduardo Bolsonaro, afirmó que los resultados todavía no se conocían.

Bolsonaro había aparecido con un barbijo en su habitual transmisión por Facebook Live para pedir a los ciudadanos que no acudan a las manifestaciones convocadas para este domingo tanto a su favor como en su contra, debido a la crisis del coronavirus.