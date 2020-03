Coronavirus en el Barcelona de Messi, REUTERS

El Barcelona decidió suspender los entrenamientos, inclusive el que estaba programado para este viernes en la Ciudad Deportiva, por recomendación médica debido al brote del Coronavirus.

Según indicó la entidad catalana a través de un comunicado que publicó en la red social Twitter: "Ante la situación sanitaria y atendiendo a las recomendaciones de los responsables médicos del club, el primer equipo de fútbol suspende toda su actividad hasta nueva orden".

Ante la situación sanitaria y atendiendo a las recomendaciones de los responsables médicos del Club, el primer equipo de fútbol suspende toda su actividad hasta nueva orden pic.twitter.com/Lr79unJBjC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 13, 2020

"La decisión ha sido tomada tras la reunión que ha mantenido hoy la plantilla con el presidente Josep Maria Bartomeu. el Dr. Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y jefe de salud laboral del Club, y del Dr. Antoni Trilla, jefe de Epidemiología del Clínic", indicó.

Finalmente, manifestó en el escrito: "Los jugadores seguirán en su domicilio un trabajo físico personalizado y específico, supervisado por los preparadores físicos durante los próximos días".