Feria del Libro de Buenos Aires

La Feria del Libro de Buenos Aires que todos los años se realiza en La Rural no se llevará a cabo, al menos, en la fecha que estaba programada, por el brote de coronavirus.

Así pudo confirmarse de fuentes cercanas a la Fundación El Libro, que se encargan de organizar este multitudinario evento que reúne a más de un millón de personas.

Las editoriales que participan de la Feria ya imaginaban el desenlace ya que no solo se trataba de un problema de salud pública y peligro de contagio sino que consideraban lógico que la cantidad de visitantes se redujera notablemente por temor.

Si bien los ministerios de Salud de Nación y Ciudad están alineados y en contacto permanente, la cartera dirigida por Ginés González García es la que baja las indicaciones y luego cada distrito decide cómo llevar a cabo las medidas: si cierren los cines o no, si cierran los museos o no, si continúan las clases en las escuelas o no. En este caso, los eventos masivos se postergaron todos.