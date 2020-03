Conferencia por Coronavirus en Argentina, NA.

En horas de la tarde de este viernes 13 de marzo, el ministro de Educación, Nicolás Trotta se reunió con su par de Salud, Ginés González García, y otros funcionarios para analizar la necesidad de suspender o no las clases en las escuelas de todo el país.

"Dentro del aspecto educativo lo que podemos destacar es trabajar en conjunto. La decisión que se ha tomado es la de que continúen los ciclos lectivos en todos los niveles".

"Se ha tomado la decisión de dar continuidad a las clases", dijo Trotta, tras una reunión llevada a cabo poco antes en sede del Gobierno.

Por su lado, Ginés González García sostuvo que "no hay motivos para suspender las clases".

"Todo material pedagógico sobre la enfermedad está en poder de las jurisdicciones", dijo Trotta por su lado tras ser consultado si es que se va a entregar material de información a los colegios.

"Suspender las clases es contraproducente", manifestó.

Conferencia por estado de las clases en el país. Canal 26.

Vale destacar que desde la aparición del primer caso positivo de COVID-19 Coronavirus en la Argentina, comenzó a barajarse la posibilidad concreta de que -dado el avance de la pandemia- se suspendieran preventivamente las clases en todos los establecimientos educativos del país.

Las dudas se despejaron este jueves con la confirmación oficial de que eso no se dará, al menos por el momento.

No se suspenden las clases en Argentina por Coronavirus. Canal 26.