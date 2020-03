Trump declaró emergencia sanitaria por coronavirus en EE.UU. Reuters.

El presidente de los EE.UU., Donald Trump declaró emergencia sanitaria por coronavirus en su país ante el avance de la enfermedad en todo el mundo.

La pandemia de coronavirus ha generado el alerta mundial. Con más de 5.000 muertes y 140.000 afectados en todo el mundo, la enfermedad avanza con el correr de los minutos.

Trump dijo que dará acceso de hasta 50.000 millones de dólares para que ESTADOS y LOCALIDADES combatan el CORONAVIRUS en su país.

El presidente dijo, además, que espera que haya 500.000 test más para detectar coronavirus, que estarían disponibles para comienzos de la próxima semana.

Conferencia de Donald Trump en la Casa Blanca. Canal 26.

“Para liberar todo el poder del gobierno federal, estoy declarando oficialmente una emergencia nacional”, dijo Trump, y pidió a todos los estados de EEUU que establezcan centros de operación de emergencia. También dijo que su gobierno está acelerando los estudios en casos sospechosos de coronavirus, en medio de las críticas por la falta de suficientes kits de testeo en todo el país.

Trump anunció que su gobierno estableció una nueva asociación con la industria privada para ampliar las capacidades de pruebas. El mandatario explicó que está tratando de trabajar con las farmacias y entidades privadas para hacer tests a las personas en sus automóviles en áreas designadas, algo que su propio jefe de los Centros para el Control de Enfermedades, Robert Redfield, dijo días antes que no era necesario.

El gobierno de EEUU también está trabajando con Google para crear un sitio web de pruebas de coronavirus para ayudar a los médicos y pacientes a evaluar su riesgo y dónde pueden recibir una prueba. La doctora Deborah Birx, una de las líderes del equipo de trabajo dirigido por el vicepresidente Mike Pence, dijo que el objetivo es llevar esa guía a todo el país.