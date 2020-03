Violencia extrema contra posibles contagiados en China.

IMÁGENES IMPACTANTES. Mientras en la mayor parte del mundo, los casos positivos y las muertes provocadas por la pandemia global de COVID-19, Coronavirus, van en aumento, la información difundida por el Gobierno de China -donde se generó la enfermedad en diciembre de 2019- informa casi a diario que en ese país, prácticamente está controlada la situación.

Tras la gran cantidad de contagios y muertes en el país asiático, esta noticia no dejó de llamar la atención; sobre todo por lo repentino.

No muchos dan crédito a los informes gubernamentales chinos y, con ese marco, la aparición de videos en los que se pueden ver violentas detenciones de personas sospechadas de estar infectadas con el virus, colabora para que efectivamente se descrea que esa notable mejoría sea real.

De hecho, luego de ver las impactantes imágenes difundidas, no son pocos quienes sostienen que en realidad no es que haya mucha gente que se ha curado, o que los contagios bajaron, sino que en realidad los estarían haciendo desaparecer.

Los videos son por demás elocuentes.

Extrañas detenciones en China. Video: Twitter Diego Ubierna

En muchos casos, se ve a fuerzas policiales golpeando a personas en la calle, y también en otros casos, cómo introducen a posibles infectados en cubos cerrados y herméticos, en la parte trasera de una camioneta.

Como si todo no fuera suficiente, las imágenes en video, permiten corroborar la gran cantidad de muertos tirados en las calles.

El mundo se pregunta entonces: ¿cuál es la realidad en China? ¿qué es lo que se quiere ocultar?