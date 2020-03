Protección con barbijo contra el Coronavirus. Reuters.

Un barbijo, común y corriente, que hace dos o tres semanas se vendía al público por 5 pesos, apenas si podía conseguirse ayer en las farmacias a precios que oscilaban entre los 50 pesos (Ortiz de Zárate y Talcahuano) y los 80 pesos (avenida Tejedor, entre Florisbelo Acosta y Juan A. Peña).

Consultado al respecto uno de los farmacéuticos que ofrecía los barbijos a menor valor, dijo: “estamos trabajando con margen mínimo, pero como se imaginan nosotros no formamos el precio, sino que éste nos llega elevado por los distribuidores, quienes a su vez imagino que deben soportar el aumento de los fabricantes”.

El primer impacto de la demanda de barbijos y alcohol en gel tuvo lugar dos semanas atrás cuando resultó evidente que la pandemia afectaría también a la Argentina, llegando más rápido de lo que algunos funcionarios de Salud suponían (Ginés González García, dixit). En ese momento, el valor de los barbijos tuvo el primer gran salto: pasó de unos 5 pesos a más de 20.

El impacto inicial:

“Lo que pasó hace dos semanas fue increíble –dijo el presidente del Colegio de Farmaceúticos de Mar del Plata, Mario Della Maggiora–, porque directamente la gente barrió con las existencias de barbijos y alcohol en gel“.

“Injustificadamente”, manifestó el dirigente farmacéutico, porque “la misma Sociedad Argentina de Infectología ha señalado que el barbijo no es necesario, más aún no debe ser usado por la persona sana, y en tal caso no previene el contagio; por el contrario, en casos de personas no enfermas, el uso del barbijo es perjudicial“.

“Ahora –indicó Della Maggiora– cuando parecía que teníamos una tendencia a la normalización, vuelve a producirse otra ola de la demanda. Es lógico porque, por ejemplo, ahora los geriátricos exigen a quienes visitan a los internos que lo hagan con barbijo y extremando las medidas de salubridad. Y ésto está bien, porque se trata de proteger a la franja de edad más vulnerable, la de los ancianos”.

Sobre el alcohol en gel, el titular de los Farmacéuticos dijo que la mejor medida de prevención es el frecuente lavado de manos y la desinfección de todas las superficies con las que se tiene contacto habitual, más conveniente aún que insistir con la aplicación del gel.

Alcohol en gel, casi no se consigue en la Argentina.

Droguerías en silencio:

Mientras estas eran las impresiones en el último eslabón de la cadena, el de los minoristas, poca información puede conseguir en el sector de las droguerías proveedoras, destacándose en él por sus dimensiones las de Acofar, Monroe, Del Sud y Suizo Argentino.

En Acofar, mediante su secretaria, la directora técnica Alejandra Pis anticipó que durante la jornada de ayer habría de responder del periodismo, entre ellas la esencial de cómo es posible que barbijos y recipientes con alcohol en gel hayan tenido en los últimos días incrementos en sus precios de hasta 1600 por ciento. Pasó la jornada pero la doctora Pis no habló.

En tanto, tampoco se conoce algún movimiento o convocatoria de la Municipalidad o de algún organismo de la Provincia para instar –obligar parece utópico– a los integrantes de la cadena comercial farmacéutica a garantizar el abastecimiento y ser moderados, y solidarios, en la fijación de los precios.

El gobierno nacional determinó retrotraer los precios de venta del alcohol en gel a los valores del 15 de febrero, que no podrán ser alterados durante 90 días, e intimó a las empresas a incrementar la producción hasta el máximo de su capacidad instalada para garantizar el abastecimiento, tras las denuncias de falta de stock en medio del avance del coronavirus.

De acuerdo a lo visto hasta ahora, el decreto presidencial parece no haber sido respetado en lugares como Mar del Plata.