El extraño aspecto de las calles tailandesas por la pandemia de COVID-19.

La expansión del coronavirus a nivel mundial no solo afecta a los seres humanos sino también a los animales. En las últimas horas, se viralizó un video muy impactante en donde se ve como monos salvajes hambrientos desataron una increíble batalla campal por conseguir su alimento en Tailandia.

Esto fue posible porque los habitantes locales se encuentran -en su mayoría- en cuarentena y no hay turistas que puedan alimentarlos.

El video tuvo lugar en el este de Asia, en Lopburi. El video es de Sasaluk Rattanachai desde un local cercano.

“Parecían más perros salvajes que monos. Se volvieron locos por una sola pieza de comida. Nunca los he visto tan agresivos. Creo que los monos tenían mucha, mucha hambre. Normalmente hay muchos turistas aquí para alimentar a los monos, pero ahora no hay tantos debido al coronavirus”, dijo quien grabó las imágenes.

De todos modos, vecinos decidieron alimentar a los monos con sandías y tomates frescos. En las grabaciones se muestran violentos e incluso llegaron a atemorizar a la gente. Las imágenes muestran a cientos de monos cruzando una ruta y después persiguiendo a un mono que se apoderó de, al parecer, la única banana que quedó en el lugar.

Al principio, los primates parecen tranquilos pero luego el ruido de sus gritos aumenta dramáticamente y todo se transforma en una batalla campal.

Impactante video con miles de monos en las calles. Canal 26.

El turismo es clave para la economía del país. En 2019, se registró un récord de visitas con 39 millones de turistas y el sector representa cerca del 20% del PBI. En ese país, hay 59 casos de coronavirus en Tailandia y una sola persona muerta, mucho del turismo que visita este destino es proveniente de Malasia y China , focos en donde el virus fue dramático y generó miles de víctimas.

El avance del COVID-19, impide que el país asiático pueda seguir generando ingresos con la llegada de turistas.