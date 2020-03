Universidad Nacional de Córdoba. Foto: UNC.edu.ar

Durante el mediodía de hoy, el gobierno nacional ratificó que por el momento no se van a suspender las clases pese al avance del coronavirus. Los expertos sostuvieron que, por el momento, no es necesario el cierre de los establecimientos debido a que aún “no hay circulación comunitaria del virus”.

Mediante una resolución, el ministerio de Educación Nacional estableció el nuevo protocolo para el procedimiento en las escuelas. A partir de ahora, de haber un caso sospechoso, se aislará preventivamente durante 14 días al docente y los compañeros del aula afectada. Si ese caso se confirmara, se procedería a cerrar por completo el establecimiento.

Pese a la recomendación de Nación, Jujuy paró el ciclo lectivo para evitar la propagación de la enfermedad. Del mismo modo, Misiones -principalmente por el brote de dengue- optó por discontinuar las clases durante 15 días e implementar una plataforma virtual de educación a distancia.

Más allá de las decisiones ministeriales, varias universidades y colegios privados determinaron el cierre de los establecimientos.

La Universidad Nacional de Córdoba, la segunda más grande del país detrás de la UBA, postergó una semana el inicio de las clases en todas sus facultades. Durante ese lapso, anunciaron, avanzarán en la puesta a punto de las aulas virtuales para tener una alternativa de continuidad ante una eventual suspensión.

Durante la noche, la Facultad de Medicina de la UBA suspendió las actividades académicas durante dos semanas para evitar la propagación del virus. Se trata del centro más grande de la UBA: tiene 90 mil alumnos. Por ahora, es la única unidad académica que tomó la decisión. Se debe a que sus profesores son médicos y los estudiantes hacen prácticas en los hospitales. Según informaron, seguirán recibiendo contenido a través de la plataforma digital.

Por su lado, la Facultad de Ciencias Sociales cerrará sus puertas solo el lunes para reforzar medidas de higiene. A partir del martes, las clases se retomarían con normalidad.

En el nivel superior, además, la Universidad Nacional de Salta (UNSA) aplazó dos semanas el comienzo de las clases por temor al coronavirus. Del mismo modo, ayer la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) definió cerrar las aulas en dos de sus facultades -Ingeniería y Ciencias Agropecuarias- por la sospecha de que un trabajador contrajo la enfermedad.

Por su parte, la Universidad del CEMA (UCEMA) se convirtió en la primera institución privada en cerrar sus puertas. "No existe peor enfermedad que el miedo que inmoviliza. Por eso, hemos decidido tomar una medida que contribuirá a cuidar la salud de todos y no generará una pérdida de días de clase: hemos postergado el comienzo del año lectivo al lunes 30 de marzo. Esto no generará una pérdida de días, pues en las carreras de grado se suspenderán las dos semanas de vacaciones de invierno y en las de posgrado, las dos semanas de receso entre trimestres”, informó su rector Edgardo Zablotsky.

La Universidad de Morón también decidió suspender las clases presenciales durante dos semanas. La UTN Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) tomaron la misma resolución.

En la educación obligatoria, el Colegio Northlands de Pilar le comunicó a los padres que se suspenderá el ciclo lectivo y que las clases pasarán a ser ser a través de una plataforma virtual durante dos semanas. Por la misma vía, desmintieron el rumor que se había registrado algún caso de coronavirus dentro de la institución.