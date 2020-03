Pezzella juega en Fiorentina.

El defensor Germán Pezzella, capitán de la Fiorentina, de Italia, e integrante del seleccionado de la Argentina, padece coronavirus, según lo reveló hoy el club toscano.



"ACF Fiorentina anuncia que, tras la positividad de coronavirus-COVID-19 por Dusan Vlahovic, en presencia de algunos síntomas, los jugadores Patrick Cutrone y German Pezzella y el fisioterapeuta Stefano Dainelli han tenido un resultado positivo. Todos gozan de buena salud en su casa de Florencia", anunció el club de la primera división de Italia mediante un comunicado en su cuenta oficial de la red social twitter.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Junto a Pezzella, también se confirmó coronavirus en el delantero Dusan Vlahovic. Ahora, son cuatro los afectados por el virus en Fiorentina. Además del exriver y el deportista croata, la enfermedad también se registró en Patrick Cutrone y en el fisioterapeuta del club, Stefano Dainelli.



Pezzella se suma a la lista de futbolistas infectados por el COVID-19, que ya asciende a nueve casos en tres días. Los otros que aparecen en la nómina son el italiano Daniele Rugani, defensa del Juventus, el gambiano Omar Colley, el sueco Albin Ekdal, los italianos Antonino La Gumina y Manolo Gabbiadini y el noruego Morten Thorsby, de Sampdoria, y el croata Dusan Vlahovic, de Fiorentina.

ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze. pic.twitter.com/rlgobtoR3J — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 14, 2020

Italia, que declaró el estado de emergencia desde el 31 de enero, tiene el mayor número de casos europeos, con más de 15.000 y más de mil muertes. Luego, se ubicó España, que septuplicó los casos del domingo hasta este viernes y llegó a casi 3.000, con 120 muertes; y declaró hoy su estado de emergencia.