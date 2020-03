En varios super chinos ya se ve la medida.

Imágenes de supermercados chinos se convirtieron en viral gracias a un curioso método de prevención para evitar el contagio de coronavirus.

El método se basa en usar placas transparentes, algunas más sofisticadas que otras, que separan al cliente del cajero. Mientras algunos optaron por cubrir al trabajador en un nylon de pies a cabeza, otros tienen mamparas de vidrio y algunas son confeccionadas con papel film.

"Implementamos un protocolo de prevención y cuidado el 24 de enero", manifestó Yolanda Durán , presidenta de Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (CEDEAPSA).

"Hay 100 mil chinos viviendo en Argentina, muchísimos de los cuales estuvieron de visita allá para los fiestas y no pudieron regresar al país a tiempo", contó la titular.

El Ministerio de Salud de la nación confirmó la aparición de tres nuevos casos en el país, dos en la ciudad de Buenos Aires y el restante en la provincia de Buenos Aires, con lo que la cantidad de afectados aumentó hasta 34.

GENTILEZA TWITTER @POGGI.

El parte diario del Ministerio de Salud añadió que fueron confirmados tres nuevos casos de COVID-19, uno en la provincia de Buenos Aires y dos en la ciudad.

De los tres afectados, dos tienen antecedentes de viajes recientes a zonas de riesgo, mientras que el restante tuvo contacto estrecho con personas diagnosticadas con coronavirus.