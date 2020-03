Coronavirus, Italia, REUTERS.

Con el bloqueo total anunciado por el gobierno en plena vigencia, Italia informó que en las últimas 24 horas murieron 175 personas positivas con coronavirus Covid-19, con lo que llegó a 1.441 víctimas mortales desde mediados de febrero.





"Murieron 175 personas de ayer a hoy y se registraron 2.795 casos positivos en todo el país", explicó el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en una conferencia de prensa.





Pese al nuevo aumento de muertos, el anuncio supone una desaceleración con respeto a los 250 decesos registrados entre el jueves y viernes pasados.





Por el contrario, el número de contagiados diarios pasó de 2.116 a 2.795 en las últimas 24 horas.





En Roma, el gobierno de la ciudad inició hoy el cierre de los parques públicos con vallado, al tiempo que reforzó los controles en los espacios verdes abiertos y dispuso que el transporte público funcione solo hasta las 21 para intentar frenar los contagios del coronavirus Covid-19, que ya infectó a más de 17.000 personas en todo el país.

Your browser does not support the video element.



En la denominada "ciudad eterna" también se oficializó hoy la decisión de que el transporte público, incluidos colectivos y subtes, funcione sólo hasta las 21, para desalentar la presencia de personas en la vía pública.

Noticias relacionadas





Según la ordenanza de Raggi, solo se garantizarán "servicios mínimos esenciales" durante la noche.

Your browser does not support the video element.

ITALIANOS CANTANDO EL HIMNO DESDE LOS BALCONES.





Desde este jueves, rige en toda Italia un decreto del premier Giuseppe Conte para limitar las actividades comerciales y la presencia de gente en las calles, por el que el gobierno recomienda solo salir en caso de trabajo, salud o necesidad fundamentada.





En ese marco, el Ministerio del Interior anunció que todas las personas que salgan de su hogar deberán tener el módulo de autocontrol con sus datos personales para eventuales contorles policiales.





De todos modos, se pudo constatar en una recorrida de casi una hora por el centro romano que casi no hay puntos de control de las fuerza de seguridad para los peatones.





Las nuevas medidas del gobierno de la capital se dan en un contexto en el que las autoridades sanitarias consideran posible un nuevo pico de casos positivos para este fin de semana, cuando se manifiesten los síntomas de las personas que pudieron haber contraído el Covid-19 antes de la entrada en vigor de las medidas restrictivas.





"Creo que es razonable que podamos esperar más casos este fin de semana, y una partede los casos se relaciona con los comportamientos del fin de semana pasado, cuando mucha gente fue a los parques y las playas cercanas a la ciudad", advirtió en diálogo con la prensa el director del Instituto de Sanidad Silvio Brusaferro.





"Son lugares en los que probablementeel virus ha circulado, y una partede esas personas podríaresultar positiva en las próximas horas. Pedimos el pequeñosacrificio de evitar estos comportamientos. Esperamos ser desmentidos por los hechos, pero es unahipótesis posible que se dé un nuevo pico de casos", planteó el especialista.