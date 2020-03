Nicole Neumann.

El avance del coronavirus en Argentina es tema de agenda en todos los programas, a raíz de ello Nicole Neumann protagonizó un confuso e insólito ida y vuelta al discutir la pandemia.

El hecho ocurrió en el programa que conducen "Pollo" Álvarez y Sandra Borghi en El Trece, y donde Nicole es panelista.

La modelo, cuando estaban debatiendo en el piso con sus compañeros, lanzó una particular frase que luego fue motivo de burlas en las redes sociales.

“Para mí hay que neutralizar el tema justo antes de llegar a la pandemia, porque ya vimos que en el mundo ya es pandemia. ¿Cuándo hay que parar? ¿Cuando ya se disipó?”, comentó Neumann con mucha seguridad.

Pero en ese momento, Sandra Borghi quien no entendió su mensaje y le aclaró: “Pero esto es pandemia”.

GENTILEZA CANAL 13.

“Si, en el resto del mundo, pero acá todavía no”, respondió a lo que el Pollo Álvarez debió interceder y volverle a explicar que aquí también lo es.

¿Acá en la Argentina es pandemia?”, preguntó algo confundida.