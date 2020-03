Diego Maradona.

Diego Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, respaldó la decisión de River Plate de no jugar su partido ante Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Copa de la Superliga, a raíz de la pandemia de coronavirus.



"Lo banco a morir. Mirá que a mí las gallinas no me van, pero lo banco a morir", dijo Maradona en declaraciones a la TV luego del partido que su equipo empató esta noche sin goles ante Banfield, justamente por el inicio de la Copa de la Superliga.

GENTILEZA ESPN.

"Si los jugadores toman esta decisión de no jugar, los voy a bancar a morir", insistió.

Antes del encuentro, y también en la TV, Maradona se había mostrado a favor de la suspensión total del campeonato. "Hay que cortar", dijo.



Ahora, sólo restará ver qué sucederá con la resolución que tomará la Superliga. Según expresó el comunicado publicado poco tiempo después del de River, el club de Núñez podría ser sancionado por el ente que regulará la competencia hasta que la AFA vuelva a tomar el comando de la máxima categoría del fútbol argentino.