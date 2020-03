Coronavirus, España, REUTERS.

En España, tras la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez del estado de alarma, las personas contagiadas por coronavirus superan los 5.000 casos.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad sitúan en 5.753 los contagios, lo que supone un aumento en 1.522 personas contagiadas respecto a las 18 horas del viernes, lo que supone un avance de los casos del 35%.

Además, se han registrado 517 altas y 183 fallecidos, después de que la Comunidad de Madrid haya confirmado que 133 personas han muerto en la capital.

Son los datos dados a conocer este sábado por el Ministerio de Sanidad, que también ha informado de que el mayor número de casos se detectan en Madrid (2.940 casos) y Cataluña (509), mientras Ceuta sigue con 0 casos.

A la Comunidad de Madrid y Cataluña les siguen, por número de casos confirmados de COVID-19 País Vasco 417, Castilla-La Mancha 289, La Rioja 278, Andalucía 269 y Castilla y León 223. Navarra ha detectado 146 contagios, Comunidad Valenciana 130, Galicia 115. Por su lado, Asturias suma 92, Canarias 90, Aragón 80 y Extremadura 66. Menos casos positivos hay en Murcia 47, Cantabria 31, Baleares 28 y Melilla 3.

