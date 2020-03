Coronavirus, España, REUTERS.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el viernes que se declarará el "estado de alarma" en todo el territorio durante 15 días desde el sábado, ante el implacable avance del brote de coronavirus.

"La emergencia sanitaria del COVID-19 crea circunstancias extraordinarias para dotar recursos legales también extraordinarios", dijo Sánchez en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, añadiendo que el sábado se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas específicas contra el brote.

España registró 1.500 nuevos casos de coronavirus desde la tarde del viernes, elevando el balance de la epidemia a 5.753 infectados y 136 personas fallecidas, 15 más que antes, según los datos divulgados este sábado por el ministerio de Sanidad.

ESPAÑOLES ESPERANDO INGRESAR A UN SUPERMERCADO.

Más de la mitad de los casos (2.940) se dan en la región de Madrid, que desde este sábado ha prohibido la apertura de todos los comercios que no sean esenciales, como supermercados, farmacias o gasolineras.

El Ejecutivo podría también limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Y dar las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados por las situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. En este último caso, el Ejecutivo incluso podría acordar la intervención de empresas o servicios.