Conferencia de prensa de Donald Trump por coronavirus, REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se sometió a la prueba de coronavirus y que el resultado se conocerá en “uno o dos días”.

“Anoche me sometí a la prueba. Decidí que debía hacerlo porque en la conferencia de prensa había gente preguntando si me había sometido a la prueba”, dijo en una rueda con periodistas en la Casa Blanca, después de explicar el viernes que no la necesitaba ya que no tenía síntomas. “No sé cuánto tiempo va a tomar. Un día o dos, lo que sea necesario. La enviaron a un laboratorio”, agregó.

Además, confirmó que restringirá los viajes a Reino Unido e Irlanda por temor a la propagación del coronavirus y aseguró que también está considerando limitaciones a vuelos a nivel interno.

Noticias relacionadas

El jefe de Estado finalmente se sometió a la prueba luego de que el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijera que no necesitaba hacerse el test del coronavirus pese al positivo del embajador de Brasil en Washington, Nestor Forster, con el que cenó el pasado fin de semana.

Foster es el segundo miembro de la delegación de Jair Bolsonaro que permaneció el fin de semana en Mar-a-Lago y que estuvo en contacto con Trump que da positivo por el COVID-19 después del jefe de prensa del Gobierno brasileño, Fabio Wajngarten.

“La exposición del presidente al primer individuo fue extremadamente limitada (apretón de manos y fotografía), y aunque pasó más tiempo cerca del segundo, todas las interacciones ocurrieron antes de que empezase ningún síntoma”, dijo Conley.

Durante una rueda de prensa este viernes en la Casa Blanca, el líder estadounidense dijo: “No sé si estuve expuesto (al coronavirus durante el encuentro con Wajngarten), pero no tengo ninguno de los síntomas”.