Clínica de Mar del Plata donde se encuentra paciente con coronavirus

Un hombre de 71 años, que estuvo en España y contrajo coronavirus, permanece internado en terapia intensiva en una clínica de Mar del Plata, y su estado se agravó en las últimas horas.

El paciente está recibiendo asistencia respiratoria mecánica en la Clínica 25 de Mayo, donde se activaron automáticamente los protocolos de Provincia y Nación una vez que ingresó.

“Llegó el lunes con fiebre y un cuadro característico de la enfermedad y se activaron automáticamente los protocolos que estaban descriptos por Provincia y Nación. Se lo colocó en estricto aislamiento y se le dio la atención que correspondía. Se esperaron los resultaron, que luego dieron positivo”, explicó el doctor Gonzalo Corral, director de la clínica, a los periodistas.

“Su pronóstico actual es reservado y está recibiendo una correcta atención. Hay que esperar su evolución”, señaló el médico Gustavo Funes de esa misma institución.

En base a una sugerencia de la Asociación de Infectología Argentina, “el paciente está recibiendo un tratamiento de soporte y se lo está medicado con antivirales”, remarcó Funes.

El médico dijo que, al ser “pacientes dinámicos”, no se puede determinar si va a estar fuera de peligro en horas o días. “Tenemos que ir viendo su evolución. El paciente ya había consultado en España porque tenía un nieto que había estado enfermo. Al tener neumonía recibe un tratamiento para esa enfermedad”, concluyó.

Este jueves, la secretaria de Salud de Mar del Plata, Viviana Bernabei, dijo que el paciente internado había ingresado al país por el aeropuerto internacional de Ezeiza, procedente de España, con una sintomatología compatible con el Covid-19 en el avión.

A raíz de esta situación, ahora tratan de identificar y ubicar a los demás pasajeros que compartieron el viaje con él en el avión y en el micro que lo trasladó hacia Mar del Plata.

La funcionaria explicó que un amigo del paciente lo fue a buscar a la terminal de la empresa Manuel Tienda León y directamente lo llevó a la clínica donde permanece internado. “Estuvo todo el momento aislado, ni siquiera ingresó a su casa”, garantizó Bernabei.

Los médicos del centro le tomaron las muestras el miércoles y las enviaron a Buenos Aires. Tras ser analizadas en el Instituto Malbrán, se confirmó que su caso era positivo. De esta manera, se convirtió en el primer infectado que tiene la ciudad balnearia.

Bernabei también confirmó que no existen otros casos en análisis en la ciudad. “No tenemos otros casos sospechosos en estudio en la ciudad; no hay muestras enviadas a la Ciudad de Buenos Aires ni recibidas en el Instituto Nacional de Epidemiología (INE). Este era el único caso sospechoso“, aseguró la funcionaria.