Coronavirus en Uruguay

Uruguay registró en las últimas horas los primeros cuatro casos de coronavirus y, una de ellos, comentó que estuvo en un casamiento junto a 500 personas antes de saber que estaba infectada.

Se llama Carmela Hontou, tiene 57 años y volvió a su país el 6 de marzo después de estar en Madrid y de no haber podido llegar a Milán, ciudad que está prácticamente sitiada como todo el norte de Italia por la gran cantidad de casos de esta pandemia.

"El 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero no pude ingresar, y el 6 de marzo volví a Uruguay. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas", le contó al diario uruguayo El País.

Pero dos días más tarde, los síntomas aparecieron: "Empecé a estar ronca y pensé que no era nada, tengo problema de reflujo y lo relacioné con eso", sostuvo.

"Pero con los vómitos llamé al médico a domicilio y me diagnosticaron broncoespasmo", contó. Le sugirieron que se internara, pero ella misma creyó tener coronavirus y decidió quedarse en su casa para no contagiar a mas gente. "No me querían indicar el examen. Decían que no era un caso grave", relató.

Finalmente, el lunes se hizo el test y dio positivo. La empresaria dedicada a la decoración de interiores y remodelaciones manifestó: “Yo cuidé a todos los uruguayos. Estaba desesperada. Desde el domingo insistí que me mandaran ya el estudio”.