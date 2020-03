Coronavirus en España

España protagonizó una conmovedora escena de aplausos masivos para agradecer la labor de todos los que están combatiendo el coronavirus.

La convocatoria se hizo a través de WhatsApp y a las 10 de la noche comenzaron a salir todas las familias a balcones, terrazas y ventanas para aplaudir y vitorear a todos los que están luchando por frenar esta pandemia, curar a los enfermos y proteger al resto de la población.

Además de los trabajadores relacionados con cualquier área de la salud, la iniciativa se extendió a todos los que están en sectores de primera necesidad dando su mayor esfuerzo para combatir la crisis, como los trabajadores de farmacias, supermercados, agentes de la policía y autoridades locales.

Además de los aplausos, muchos apartamentos hicieron juegos de luces, y también se escuchan las sirenas de las ambulancias, los gritos de "Bravo" y "Gracias" y, en algunas ciudades, el himno de España.

Los aplausos se escucharon desde todas las ciudades del país y miles de españoles se hicieron eco en las redes y reiteraron su agradecimiento bajo el hashtag #AplausoSanitario.