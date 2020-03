Coronavirus, REUTERS.

La Iglesia a nivel mundial debe afrontar como muchos países la crisis del coronavirus y en el caso de España se debaten por suspender las catequesis y actividades formativas y aconseja a los fieles seguir la misa a través de los medios de comunicación.

En el caso de la habitual eucaristía, se habla de que se mantengan con la presencia del sacerdote y unos pocos fieles y que se omita el rito de paz o se sustituya por un gesto sin contacto físico, a la vez que recomienda recibir la comunión en la mano.

Dichas recomendaciones son solo eso y en cada diócesis pueden elegir lo que mejor les parezca. Por ejemplo, en como Vitoria y Huesca, España, han optado por suprimir las celebraciones públicas de la eucaristía, aunque la opción mayoritaria pasa por seguir el ejemplo de Madrid y Valencia que fueron las primeras en dispensar del precepto dominical a sus fieles e invitarles a seguir las misas a través de la televisión o la radio. Granada mantienen las celebraciones con menos de cincuenta participantes, y solo elevan esa dispensa a los mayores de 65 años.

La mayor parte de las diócesis españolas recomiendan que la comunión se de en la mano.

El Papa Francisco no quedó fuera de la polémica ya que hace unos días habló de que “las medidas drásticas no siempre son buenas” y pedía a los “pastores que no dejen solo al santo pueblo fiel de Dios, para que se sienta acompañado por los pastores y el consuelo de la palabra de Dios, de los sacramentos y la oración”.