Coronavirus, Italia, REUTERS.

En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en Italia cientos de ciudadanos salen a los balcones para aplaudir y cantar en un intento por levantar el ánimo mientras permanecen encerrados para evitar la propagación del COVID-19.

El Gobierno italiano implementó medidas de aislamiento definitivo en todo el país desde el pasado martes, luego de que la cantidad de contagios en la península superara los diez mil.

Videos que empezaron a circular por internet muestran a residentes asomados por ventanas y balcones, algunos acompañados por instrumentos, otros por ollas y sartenes, entonando el himno nacional y otras melodías.

En un gesto de solidaridad, muchas personas en China, donde se originó el brote, publicaron videos y mensajes de apoyo, instándolos a mantenerse fuertes y continuar luchando.



Esta iniciativa recuerda a una similar realizada meses atrás, en Wuhan, China, cuando los ciudadanos salieron a los balcones a cantar bajo el lema "Resiste Wuhan" y manifestar su apoyo a las demás personas en un momento de desolación.