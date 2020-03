Imágenes de salvaje agresión.

El gobierno Nacional de Argentina anunció medidas para frenar a pandemia de coronavirus en el país y una de ellas es la obligatoriedad de la cuarentena para aquellas personas que hayan llegado de Europa en los últimos días.

Ahora se dio a conocer un video en que un guardia de seguridad de un edificio de la ciudad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, le reclama a un inquilino recién llegado de Europa que no está cumpliendo la cuarentena obligatoria decretad por el gobierno.

El hombre sacado le pregunta al guardia si lo está amenazando, a lo que el guardia le indica que debe cumplir con la cuarentena y le pide que se retire de esa zona, y cuando las palabras ya no funcionaban el guardia saca del lugar al hombre y esté responde con una feroz golpiza que terminó con el guardia de seguridad con el tabique roto.

El guardia acercó su denuncia en la comisaría más cercana y se trasladó al hospital para ser atendido. Mientras que todavía no se conoce si el agresor fue detenido.

En Argentina hay 45 casos confirmados y 2 muertos, el Gobierno anunció hace pocas horas que evalúa una cuarentena obligatorio para todos los ciudadanos.