El cantante puertorriqueño Ricky Martin, al igual que cientos de artistas en el mundo, ha debido tomar una responsable actitud y suspender su gira mundial.

Esto se debe a la temible expansión del coronavirus (COVID-19). La propagación de la enfermedad se ve facilitada en espacios a los que concurre mucha gente, y por ello el boricua tomó una decisión.

Como primera medida, el artista canceló todos los shows que tenía programados en México, comenzando por uno este pasado viernes.

“Como ciudadanos pensantes la información que tenemos nos dice que la única manera de detener el monstruo es con distanciamiento social, así que con una buena actitud aceptemos esta nueva realidad”, agregó Martin este sábado.

Luego, el famoso se puso sentimental y reveló que si sus amigos de China e Italia pudieran viajar al pasado con la información que se tiene ahora su actitud sería diferente y “se quedarían en casa”.

Finalmente, Ricky Martin le pidió perdón a sus fanáticos mexicanos por cancelar las fechas restantes de su gira Movimiento e indicó que era lo “más responsable” que podía hacer.