Italia es el país más afectado de Europa y ahora del mundo por la pandemia de coronavirus, personal de salud trabajo día y noche para lograr parar el brote, algo que por el momento no han logrado. Ahora se conoció el relato en primera persona de una médica italiana y de caos que se vive.

Alessia Bonari vive en Toscana y ha trabajado todos los días en contacto con pacientes. En las últimas horas, decidió contarle a sus seguidores algo sobre el que clima que se vive en esos hospitales y sobre cómo lidian ella y sus colegas una de las crisis sanitarias más complejas que atravesó el planeta en los últimos años.

"Soy enfermera y me toca atravesar esta emergencia sanitaria. También tengo miedo, pero no voy a ir de compras. Sí tengo miedo de ir a trabajar", explicó en su publicación de Instagram.



La publicación está acompañada de una foto en la que se ven sus mejillas, nariz y frente irritadas, de ambo y en lo que se presume es la sala de insumos de un hospital, Bonari explicó que las marcas en su cara se deben al protocolo que debe cumplir para prevenir el contagio durante su trabajo laboral.

"Tengo miedo de que la máscara no se adhiera bien a la cara, o quizás, accidentalmente, me toque con guantes sucios. O bien, puede que las lentes no cubran completamente mis ojos y algo ocurra", agregó.

"Estoy físicamente cansada porque los dispositivos de protección son malos, la bata de laboratorio me hace sudar y una vez que estoy cambiada ya no puedo ir al baño o beber durante seis horas. Y estoy psicológicamente cansada, igual que todos mis colegas que han estado en la misma condición durante semanas", comentó.

"Esto no nos impedirá hacer nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho. Seguiré cuidando a mis pacientes, porque estoy orgullosa y enamorada de mi trabajo", escribió.

"Lo que le pido a cualquiera que esté leyendo esta publicación es que colaboren con el esfuerzo que estamos haciendo. Ser responsables, quedarnos en casa y proteger a los más frágiles. Los jóvenes no somos inmunes al coronavirus, nosotros también podemos enfermarnos. No puedo permitirme el lujo de volver a mi casa en cuarentena, tengo que ir a trabajar y hacer mi parte. Por favor, hacé el tuyo", cerró.