Cuerpo técnico de Atlético Tucumán intentando ingresar al Monumental.

El presidente Alberto Fernández opinó hoy que la decisión de River de no presentarse a jugar en la primera fecha de la Copa Superliga "tuvo que ver más con lo que le pasó a un jugador de la Reserva", pero remarcó que "quisieron cargar" en el club de Núñez "una actitud individual".

"Como soy futbolero sé qué hay una disputa. Me parece que quisieron cargar en River una actitud individual que en verdad tuvo que ver más con lo que le pasó a un jugador de la Reserva que con la decisión de que no se deba jugar al fútbol", señaló.

De esta manera, el mandatario argentino se refirió en diálogo con Radio Mitre a la decisión que tomó River de no presentarse a jugar frente a Atlético Tucumán y cerrar la totalidad del club en medio del brote de coronavirus.

El jugador de la Reserva que habla Fernández es el defensor Thomas Rodríguez, quien fue aislado preventivamente y se le realizaron exámenes médicos para comprobar un posible caso de contagio del COVID-19, y, a pesar que los controles dieron un resultado negativo, la institución de Núñez decidió parar su actividad por completo.

Además Fernández manifestó: "Me parece que el fútbol, como cualquier espectáculo que nuclea gente, es bueno que no lo hagamos. Si quieren jugar a puertas cerradas me parece espléndido. Si la televisión además accede a que todos lo transmitan, mejor aún".