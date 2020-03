Presidente Alberto Fernández.

Tras la reunión llevada a cabo en horas de la tarde de este domingo por la crisis generada en la Argentina y el mundo por el avance del COVID-19 Coronavirus, el presidente Alberto Fernández encabezó una conferencia de prensa para anunciar las principales medidas adoptadas.

"Hoy analizamos todas las medidas drásticas. Ganar tiempo es importante" aseguró el presidente, y agregó: "Decidimos cerrar las fronteras por 15 días y nadie podrá entrar a la Argentina".

En este sentido, el presidente manifestó que la medida es para quienes deseen ingresar a la Argentina, y no para quienes pretendan salir.

También dijo que se instrumentarán los mecanismos necesarios para repatriar a los argentinos que se encuentran en el exterior, sobre todo aquellos en zonas de riesgo.

"Es una pelea contra un enemigo invisible", aseguró el mandatario. "Tenemos que minimizar la circulación del virus", agregó.

Sobre las medidas, sobre todo por el cierre de shoppings y la cancelación de espectáculos artísticos o deportivos, manifestó que "se busca evitar la aglomeración de gente".

Lo importante, destacó, "esta vez es buen negocio quedarse en casa" y que "todos los que puedan quedarse en casa, lo hagan".

Respecto de los efectos de las medidas, en lo inmediato, dijo: "Las consecuencias económicas ya las evaluamos".