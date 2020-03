Mensaje de Pupi Zanetti.

El vicepresidente de Inter de Milán, Javier Zanetti, publicó un mensaje desde Italia para todos los argentinos sobre el coronavirus.

"Lamentablemente llegó este virus. Después de China, somos el país con más contagios. Hoy superamos los 23 mil, con casi 2000 muertos. Gracias a Dios, estoy en un lugar donde la sanidad es muy buena. Los médicos están haciendo un trabajo enorme", comenzó diciendo el Pupi en un video que envió a al grupo de veteranos de Talleres de Remedios de Escalada, club en el cual inició su carrera como futbolista profesional.

El ex capitán del seleccionado argentino explicó los problemas del COVID-19: "Es verdad que el virus quizá te agarra en manera leve, que con dos días de fiebre se te va, una simple gripe. Pero, si te ataca las vías respiratorias, puede ser mortal. Por eso, hace falta respiración artificial. Hay que tomar conciencia. Acá, el gobierno decretó cuarentena por dos semanas. Nadie sale a la calle. Estamos todos adentro con la familia. El ciudadano tomó conciencia porque está en juego la salud", relató Pupi.

En cuanto a las palabras dedicadas para nuestro país, el ídolo del Neroazzurro indicó: "De corazón, espero que en Argentina no llegue como llegó acá, que llegue mucho más leve. Es mucho mejor prevenir. Ojalá el gobierno en Argentina tome las medidas de suspender todo: las clases, el fútbol, porque lo que hay en juego es la salud. Y con la salud, muchachos, no se jode".

A modo de cierre, Zanetti sentenció: "Cuídense ustedes, cuiden a la familia, hagan este esfuerzo, espero que en julio nos estemos viendo y disfrutando un partido de fútbol. Los quiero mucho".

El emotivo mensaje de Pupi en video.