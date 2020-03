Captura delvideo.

Un odontólogo italiano, Loris Nicolai, residente en Ancona Italia dio un duro relato de la realidad en Italia que lucha para controlar la pandemia de coronavirus. El médico grabó un video en español para advertirle a los españoles y al resto del mundo que hagan algo a tiempo para no llegar a la situación que se está viviendo en su país.

“He pensado si grabar este mensaje o no, pero decidí que sería una buena idea. Parece que vivimos en dos mundos diferentes, la situación en Italia es de verdad muy grave y ahora mismo intentan cerrar más cosas”, comenzó.

Your browser does not support the video element.

“Italia se parará completamente porque es la única manera de parar el bicho es quedarse en casa como han hecho en China que parece que lo han conseguido. Pero quizá nosotros no tenemos recursos y respeto a la regla que tienen en China”, comentó.

Noticias relacionadas

“Si pudiéramos volver atrás una semana o diez días, seguramente haríamos algo diferente. Si puedo dar un consejo, es intentar salir lo menos posible, cuidarse y lavarse las manos porque no es un simple resfrío”, agregó.

“Lombardia no da más y es la mejor sanidad que tiene el país, no hemos tenido en cuenta a lo que nos enfrentamos. La única manera es estar en casa para parar el contagio. Las consecuencias van a durar mucho”, explicó.

“Hace dos semanas salíamos a pesar de un resfriado y si pudiéramos volver atrás volveríamos a hacer algo diferente. Hay que salir lo menos posible y sacrificar dos semanas de su vida para poder terminar con esto”, cerró.