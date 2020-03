Captura de video.

Por el descenso de casos por el COVID-19, ciudadanos de China celebran la superación de la epidemia por la calidad del sistema de salud y la capacidad de reacción frente a esta pandemia.

Con abrazos, cantos y bailes, los ciudadanos y profesionales de salud en Wuhan, festejaron el descenso de casos confirmados en el territorio.

Según medio internacional, los hospitales especializados para casos de COVID-9 cerrarán. Sin embargo, los pacientes nuevos diagnosticados con dicha enfermedad, serán atendidos en sus hogares por médicos especializados.

Hasta el momento, la cifra de pacientes recuperados asciende a 60 mil personas, dato no menor a la alarma que surgió al registro de infectados.

China fue el país más afectado con más de 8.000 muertes.