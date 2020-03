El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió prorrogar vencimientos en varios trámites y que se celebren casamientos sólo con la presencia de testigos durante las próximas dos semanas, en el marco de las acciones para frenar los contagios por coronavirus.

Así lo indicó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, durante una conferencia ofrecida esta mañana, la que fue encabezada por el Jefe de Gobierno, Horacio García Larreta.

En el marco de un conjunto de medidas, "se decidió prorrogar los vencimientos de las Verificación Técnica Vehicular (VTV) y las licencias de conducir", señaló.

Por otro lado, Miguel señaló que los casamientos programados se podrán realizar pero con "restricción de participantes", ya que sólo podrán asistir "los testigos".

"Los que así lo prefieran podrán prorrogar los casamientos", agregó el funcionario, quien anticipó que se mantendrán las ferias de productos gastronómicos, pero sólo para adquirir alimentos y no para consumirlos en el lugar, en tanto que se cerrarán los patios de juegos de las plazas.

Rodríguez Larreta adelantó que las restricciones vinculadas a los shoppings y al transporte serán comunicadas luego de una reunión que se realizará esta mañana en Casa Rosada y que será encabezada por el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero. Lo mismo sucederá con respecto a bares y restaurantes, que hasta el momento no tienen impedimentos para funcionar.

Rodríguez Larreta, aseguró que "las escuelas van a seguir abiertas" en su distrito en medio de la suspensión del ciclo lectivo por la pandemia del coronavirus decretado por la Nación y remarcó que los alumnos "no están de vacaciones".

La ministra de Educación, Soledad Acuña, reveló además las herramientas que utilizarán para que los chicos continúen instruyéndose pese a la suspensión de la cursada presencial.

La ministra de Educación, Soledad Acuña, quien integró el grupo de funcionarios que acompañó al mandatario en una conferencia de prensa, indicó que la Ciudad está "preparada para enfrentar el desafío de brindar clases virtuales".

"Los chicos están preparados desde los cinco años para la tecnología digital", expresó la funcionaria, que resaltó la posibilidad del "aula virtual" y la "biblioteca virtual", con el fin de brindar contenidos a los alumnos durante la emergencia.



También indicó que hay 300 mil libros de textos y otros tantos disponibles para los alumnos.