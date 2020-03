Coronavirus, REUTERS.

El video es un resumen de un artículo publicado por The Washington Post el pasado 14 de marzo. El mismo tiene como finalidad alertar y concientizar a los ciudadanos de la importancia de poder disminuir la movilidad y la frecuencia con la que nos movemos día a día y de esta forma bajar la tasa de contagio del coronavirus.

El artículo muestra una simulación de la circulación de un pueblo de 200 habitantes con 3 tipos de personas: los sanos, los contagiados y los recuperados. Es importante destacar que la simulación no contempla los casos de muerte y propone que los recuperados no se vuelven a enfermar.

Caso 1: en el primer caso todos los habitantes de los pueblos se mueven libremente, el problema está en este punto ya que una gran cantidad de enfermos que requieren atención al mismo tiempo. Este es el primer escenario que hay que evitar a toda costa ya que no hay sistema de salud que soporte.

Caso 2: el segundo caso se decide aislar a los enfermos y a las zonas geográficas donde se encuentran poniendo una barrera. El problema es que es imposible aislar la propagación y la barrera eventualmente se rompe. De todas formas, la propagación se ralentiza.

Caso 3: en el tercer caso se toman medidas para restringir la movilidad, es decir una cuarentena para que la gente se quede en sus casa y solo 1 de 4 personas se mueva libremente.

Caso 4: en el cuarto caso se extreman las medidas y se logra que la gente efectivamente se quede en las casas y solo 1 de cada 8 personas se mueva.

Al ver los cuatro casos al mismo tiempo se puede observar como la curva de contagiados se diferencia de una y otra. En los últimos casos se ralentiza y eso logra que no lleguemos a tener una gran cantidad de casos de la población enferma al mismo tiempo.

El llamado es quedarse en casa, salir lo menos posible aunque estemos sanos para evitar ser contagiado y contagiar a los más vulnerables.