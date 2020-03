Control por Coronavirus. NA.

El rápido avance de la pandemia de Coronavirus no solo en el mundo, sino también en la Argentina, llevó al Gobierno Nacional a reuniones de urgencia tendientes a lanzar medidas que permitan frenar a la enfermedad en el país. Sin embargo, pese a esas medidas, hay otras cuestiones básicas que deberían también ser revisadas.

Una de ellas es la manera de detectar al virus.

Al respecto, Fernando Saliva, médico, MN 331.623, especializado en cardiología, clínica médica y terapia intensiva, habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Eduardo Serenellini en su programa "El Locutorio", por RADIO LATINA 101.1.

Saliva fue muy crítico sobre los métodos de detección del COVID-19 en el país.

"Yo lo que veo es que los países europeos tienen un diagnóstico y un alcance al diagnóstico, muy superior al nuestro", dijo.

Y continuó: "Nosotros (por la Argentina) tenemos un solo lugar de análisis que es el (hospital) Malbrán, y tenemos un subdiagnóstico muy grande".

"Es casi infantil pensar que no tenemos casos autóctonos". sostuvo Saliva.

Para ponerlo más claro, dio un ejemplo: "Vamos a hacer una suposición: si yo voy a una guardia, digo que vengo de Europa, y tengo fiebre y dolor de garganta, me van a aislar y me van a hacer el test. Si yo digo que estuve con un paciente que tuvo positivo y que tuve contacto con él, también me harán el test. Pero si yo no digo nada de eso y digo que tengo tos, me duele la garganta y tengo y fiebre ¿me van a hecer el test? No".

De este modo, y con este planteo tan simple, Saliva remarcó un error muy habitual en la Argentina a la hora de prevenirnos del Coronavirus.

Sostuvo que de esta manera, "nunca vamos a detectar casos autóctonos".