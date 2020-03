Prevención contra el COVID-19. NA.

Como directa consecuencia del imparable avance de la pandemia global de Coronavirus, el Gobierno Argentino activó todos y cada uno de sus mecanismos estatales para ponerlos a disposición de la población, con el objetivo de frenar la difusión de la enfermedad por el país.

Las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa celebrada el 15 de marzo de 2020, pueden resumirse de la siguiente manera:

1. Suspensión de clases por 14 días. Se suspenden las clases por 14 días pero no se cierran las escuelas. Se reemplazarán los comedores por entregas de viandas. Se trabajará en actividades de educación a distancia.

Noticias relacionadas

2. Prohibición del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes por el plazo de 15 días. Esto decisión minimizará la posibilidad de ingreso y la propagación del virus al interior de nuestra región. Estaremos colaborando con las autoridades de los países vecinos en intercambio de información clave para lograr el objetivo en común. Además, hemos detectado personas que descienden de un avión de zonas de riesgo en un país vecino e intentan ingresar al nuestro por la frontera.

3. Licencia laboral para los mayores de 60 años, embarazadas y menores de 60 años con condiciones de riesgo. Con la finalidad de proteger a quienes sean considerada población de riesgo, vamos a permitir licencia laboral. En caso de que su trabajo resulte esencial, vamos a instrumentar medidas para reducir el riesgo.

4. Cancelación de aglomeraciones y suspensión de actividades no esenciales. Se van a cancelar todas las formas de aglomeración, sean deportivas, recreativas, turísticas o de cualquier otro tipo. También se van a suspender actividades no esenciales. Así podremos reducir el contacto y que la transmisión sea lo menor posible.

Todas estas medidas lanzadas por el Gobierno, tomadas a tiempo en plena crisis del COVID-19 que afecta al mundo entero y que en la Argentina deja hasta el momento un saldo de 56 personas infectadas y dos muertes; buscan sacar a la Argentina de la lista de lugares de riesgo, sobre todo en comparación con países vecinos como Brasil y Chile.

Se expande el Coronavirus. NA.



PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNOS POR CORONAVIRUS:

En Argentina la mayoría de los casos son importados. Se detecta transmisión local en

contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria.

- El país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna.

- Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población.

- Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado o probable, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente de viaje y evite el contacto social. Es importante seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta.

- A las personas que ingresan al país y que hayan permanecido en zonas de transmisión del nuevo coronavirus deben realizar un aislamiento preventivo durante 14 días y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales. En el caso de los turistas también deberán cumplir el aislamiento preventivo y, si no presentan síntomas, podrán elegir entre cumplir el aislamiento o regresar a su país. Las recomendaciones son dinámicas en función de la evolución de la situación local y global.

- Se insta al equipo de salud de todo el país, del sector público, seguridad social y sector privado mantenerse alerta y seguir las recomendaciones vigentes en esta etapa que están disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación.

El paquete de medidas y determinaciones del Gobierno central son muchas, y todas muy importantes en lo que hace a la prevención de la pandemia.

Se puede acceder a toda la información, con preguntas útiles y frecuentes, reportes diarios, consejos para prevención, contacto, etc., ingresando en este LINK.