Conferencia de Moroni, NA.

Un día después del anuncio de una larga serie de medidas para frenar la expansión del coronavirus, el presidente Alberto Fernández encabezó en Casa Rosada una extensa reunión del Gabinete económico y social, donde se definió la "letra chica" de las propuestas.

A las 20.30 de hoy, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dio una conferencia de prensa en la que anunció el "home office" para el sector público y privado y licencia para padres que tengan que cuidar a sus hijos ante la suspensión de las clases.

"Vamos a exceptuar del deber de asistencia al trabajo a los mayores de 60 años, a las trabajadoras embarazadas y a una serie de empleados con determinadas afecciones crónicas: enfermedades respiratorias crónicas, pulmonares, cardíacas, EPOC o enfisema, entre otras", expresó.

Noticias relacionadas

Al respecto, destacó que en el caso de los mayores de 60 años, la persona podría tener que concurrir al lugar de trabajo si es considerada "personal esencial". "Se aclara específicamente que hay un sector de la sociedad que se considera todo personal esencial, que es el sector salud", señaló pero, nuevamente, aclaró que esto no alcanza a las anteriormente mencionadas.

"Estamos liberando a la gente del deber de asistir al lugar de trabajo. Si están dadas las condiciones para que trabaje en su hogar, debe fijar las condiciones con su empleador para poder hacerlo", continuó el funcionario, que añadió que en ningún caso habrá afectación del derecho a la remuneración.

Por último, mencionó la situación de aquellos padres que deben quedarse en guarda de un menor ante la suspensión de clases. "Esta situación se considerará ausencia justificada. Solo deberán comunicárselo a su empleador", aseguró.

Your browser does not support the video element.

Anuncios del Gobierno. Canal 26.

Las nuevas medias que anunció el Gobierno:



- Se autoriza a todos los agentes del sector público nacional a no concurrir al lugar de trabajo. Podrán trabajar desde sus domicilios en cualquiera de las modalidades de contratación.

- No están exceptuados los agentes del sector público que presten servicios esenciales según lo determinen las autoridades de cada jurisdicción y que no puedan ser realizados desde sus domicilios.

- Se otorgan licencias a todos los agentes del sector público y privado que tengan hijos menores escolarizados. En este caso, la licencia se otorga a uno de los padres y/o tutores.

- Embarazadas, mayores de 60 y grupos de riesgo de los sectores público y privado quedan liberados de concurrir a su lugar de trabajo.

- Los mayores de 60 que cumplan servicios esenciales deberán concurrir a su lugar de trabajo.

- Todo el personal del servicio público y privado de salud se considera servicio esencial. Embarazadas y grupos de riesgo con enfermedades crónicas nunca podrán ser considerados personal esencial.

- Se recomienda a las empresas del sector privado que trabajen con la mínima cantidad de empleados. Y que adopten medidas para trabajar a distancia.

- Se insta a todos los niveles gubernamentales, provinciales y municipales, a sumarse a estas medidas.