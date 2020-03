Nueva York, paralizada por el coronavirus, REUTERS

El coronavirus produjo que los bares neoyorquinos cierren sus puertas a partir de las ocho de la noche, casi sin margen para la previa de San Patricio (cada 17 de marzo), la tradicional fiesta en la que cientos de miles de personas se concentran tradicionalmente en los bares de Nueva York, como en otras muchas ciudades de Estados Unidos, para celebrar al patrón irlandés.

Ya se había anunciado la cancelación del histórico desfile, que no había fallado desde 1762. Y a ella se han ido encadenando el cierre espacios culturales, incluidos los icónicos escenarios de Broadway, en los que se estiman posibles pérdidas de 100 millones de dólares. El impacto económico total en una ciudad con 25.000 restaurantes y 120.000 habitaciones de hotel se prevé devastador.

Pero también preocupa enormemente la capacidad del sistema sanitario estadounidense para absorber la elevada presión que provoca el virus. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el refuerzo con 8.200 camas.

Sin embargo, en el Bailey’s Corner Pub, en Manhattan, se han resistido al toque de queda. Grandes carteles en sus ventanas presentaban este lunes el local como “sede oficial del Día de San Patricio”. “Llevo 22 años trabajando aquí, así que estuve aquí en el 11-S, el apagón [2003], el huracán Sandy (2012), y nunca he visto nada como esto. Nunca cerramos por ninguno de esos eventos”, asegura el dueño, Sean Cushing, “nacido y criado en Nueva York, a tres manzanas de aquí”.

“Estoy increíblemente preocupado, porque mis empleados no podrán ganar dinero. No tengo efectivo suficiente para seguirles pagando y tenemos facturas. Los políticos nos obligan a cerrar, pero no hay discusión, ni ninguna amnistía fiscal”, afirma Cushing. Y recuerda que San Patricio es tradicionalmente “su mejor día del año”, con hasta 10 veces más beneficios que un día normal. En el interior del pub, una docena de personas, algunas con gorros de San Patricio, desafiaban junto con el tabernero el toque de queda.

Según un informe sobre la Vida Nocturna de Nueva York de 2018, la ciudad cuenta con 25.000 establecimientos vinculados a este sector, de los que 2.100 serían bares (más centrados en la dispensación de bebidas alcohólicas) y 19.400 establecimientos de comida. En cualquier caso, el estudio sobre la vida nocturna promovido por la alcaldía revela que esta industria generó en 2016 casi 300.000 empleos y más de 35.100 de dólares (31.400 millones de euros). Ahora, las primeras estimaciones apuntan que solo las pérdidas vinculadas al turismo pueden rozar los 1.000 millones de dólares.

Aunque por ahora no se han decretado restricciones al movimiento, y los transportes públicos y negocios como las tiendas de ropa permanecen abiertos, las recomendaciones oficiales tanto a nivel local como estatal ya recomiendan quedarse en casa en la medida de lo posible.