Alejandro Vanoli, titular del ANSES

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Alejandro Vanoli, dio una serie de consejos para los jubilados tanto para la prevención como variantes para cobrar la jubilación en medio de la pandemia de coronavirus.

"No es tiempo ni de negligencia ni de pánico, sino de prevención y de cuidado", arrancó el funcionario en un video difundido por ANSES. En esa línea, le recomendó a los adultos mayores o personas que tienen alguno de los factores de riesgo que "es muy importante que te quedes en tu casa".

Asimismo, señaló: "Cuidémonos todas y todos. Vení a la ANSES solo para los trámites impostergables. Te vamos a atender por teléfono a través de la línea de atención 130 y vas a poder hacer todos los trámites necesarios a través de la aplicación de internet Mi Anses".

Por otro lado, también mencionó que están trabajando junto al Banco Central (BCRA) para que familiares de los jubilados puedan ir a cobrar el haber jubilatorio para evitar que los abuelos salgan a las calles y se puedan contagiar.

"Estamos trabajando para que tu apoderado, algún familiar o persona de tu confianza pueda hacer todos los trámites por vos en el banco, incluso el cobro de tu haber", explicaron.

"La fe de vida la podrás hacer muy pronto por teléfono o por otros canales, tu vida vale mucho más. Anses te cuida a vos y a tu familia, toda la vida", finalizó.

Desde su cuenta de Twitter, Vanoli también facilitó algunos consejos y la "implementación de una serie de medidas para prevenir y cuidar la salud de los adultos mayores frente a la situación de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país".

"Es importante resaltar que no es necesario acercarse a las entidades bancarias para cobrar sus haberes. Con la tarjeta de débito pueden retirar dinero en efectivo en cualquier cajero automático o en comercios adheridos", agregó.

"Es necesario evitar que los adultos mayores salgan de sus casas para evitar contagios y reducir riesgos en su salud. Por eso, instamos a las entidades bancarias a simplificar el trámite de supervivencia de jubilados y pensionados al igual que otros trámites", expresó.

Por último, concluyó: "Además estamos trabajando junto a @renaper_ar en el lanzamiento de un nuevo sistema tecnológico ágil, seguro y confiable que permita la verificación de identidad por medio de fotografía de rostro que los bancos podrán utilizar para simplificar el trámite".