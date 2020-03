Conferencia de prensa del ministerio de Salud

El Ministerio de Salud informó el estado de situación del coronavirus en la Argentina mediante una conferencia de prensa.

De la misma participaron la secretaria de esa cartera, Carla Vizzoti, acompañada por Alejandro Costa, Subsecretario de Estrategias Sanitarias, y el infectólogo Gustavo Lopardo.

"En la Argentina tenemos 65 casos confirmados, y 464 descartados", indicó Alejandro Costa en el inicio de la presentación.

Por su parte, Vizzoti, hizo particular hincapié en la necesidad de mantener "un distanciamiento social", es decir, minimizar las actividades diarias para evitar la circulación del virus.

"Minimizar la concurrencia a lugares públicos, clubes, bares. El distanciamiento social no implica dejar de hacer las actividades esenciales con estos cuidados", indicó la funcionaria, que pidió un particular cuidado para con las embarazadas.

El infectólogo Lopardo pidió cumplir con las "medidas de prevención" y solicitó que los ciudadanos mantengan un metro de distancia para evitar el riesgo. "No son vacaciones, es el momento que como sociedad nos cuidemos".