Vanoli y Arroyo, conferencia.

Como consecuencia directa del avance de la pandemia de Coronavirus en la Argentina, el Gobierno Nacional ha tomado una serie de medidas de emergencia.

Esta tarde hablaron en conferencia de prensa Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social; y Alejandro Vanoli, titular de Anses.

El ministro de Desarrollo Social, anunció que quienes reciben planes sociales recibirán "un refuerzo de 3.000 pesos" durante este mes, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Noticias relacionadas

"Brindaremos un refuerzo de 3.000 pesos por este mes", informó Arroyo en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Según dijo, el objetivo es "sostener los ingresos de los más vulnerables".

Además, Arroyo anunció que habrá un "refuerzo a comedores comunitarios" y se cambiará "la modalidad de la entrega de tarjeta alimentaria", algo que se había confirmado días atrás.

Your browser does not support the video element.

Anuncios del Gobierno. Canal 26.

Hasta ahora la tarjeta alimentaria se entregaba de manera presencial, pero a raíz de estas medidas, la entrega correrá por cuenta y cargo del Correo.

Por su lado, el director ejecutivo de Anses, Alejandro Vanoli, anunció hoy un bono extraordinario de 3.000 pesos para quienes cobran la jubilación mínima, con el fin de mitigar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus en los mayores.

"Estamos otorgando un bono extraordinario de 3.000 pesos para las jubilaciones mínimas y, para todas las menores a 18.982 pesos, un bono que los lleve a ese monto", indicó Vanoli en conferencia de prensa.

En tanto, como tercera medida, dispuso la prórroga del pago de los créditos de ANSES durante abril y mayo, lo cual alcanza a 8.9 millones de jubilados.