En medio de la pandemia imparable por coronavirus, este martes a las 7.30 llegó al puerto de Buenos Aires el MSC Música, un crucero con 2900 pasajeros a bordo proveniente de Brasil.

Poco antes del desembarco, un equipo de sanidad realizó un operativo de control a las personas a bordo, en su mayoría argentinos. Ahora, tienen que cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días por haber estado en una zona de riesgo.

Según indican los protocolos, las autoridades locales concretaron mediciones de temperatura a los pasajeros. Además, controlaron si tenían síntomas compatibles con los de la enfermedad e indagaron sobre los antecedentes de cada uno.

De todos modos, una periodista argentina que se encuentra dentro del crucero, contó que el operativo tuvo que suspenderse ya que una pasajera sufrió un accidente cerebrovascular.

"Hasta el momento no se había presentado nadie con síntomas en la enfermería y el desembarco estaba previsto en varios grupos, pero los controles se detuvieron porque una mujer tuvo un ACV", contó y agregó: "Todos los esfuerzos están puestos en su tratamiento y en su salida. Luego seguirán tomando la temperatura".

Más temprano, desde la Administración General de Puertos S.E habían confirmado el permiso a la embarcación para atracar en la costa porteña. "Las autoridades del Puerto Buenos Aires, conjuntamente con Sanidad de Fronteras y la Prefectura Naval Argentina, autorizaron el ingreso del crucero MSC Música al puerto luego de realizar un exhaustivo análisis de la historia de viaje de cada pasajero", informaron.

Arribo del crucero y descenso de pasajeros. Canal 26.

Sin embargo, advirtieron que en caso de que exista al menos una persona sintomática, o que configure un caso sospechoso, se deberá declarar en cuarentena al buque.

