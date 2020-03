Drama del Coronavirus en Italia.

IMÁGENES SENSIBLES. La pandemia global de Coronavirus, Covid-19, que pone en alerta máxima al mundo entero comenzó en China pero de inmediato se trasladó a otras partes del planeta.

Con ese marco, Europa pasó a ser el epicentro del virus mortal, afectando muy especialmente a Italia, en donde el brote parece ser incontrolable.

Pese a la gravedad de la situación, sin embargo, no son pocos -allí y en otros sitios del mundo- que aún no toman debidamente en serio el avance de la enfermedad.

Bien es sabido que las redes sociales se han encargado de aportar importante y valiosa información, pero también en reirteradas oportunidades se han visto memes y chistes que no son acordes al momento que se vive mundialmente.

Para demostrar la extrema gravedad de la pandemia, personal médico de la terapia sub intensiva del Hospital San Marcos de Zingonia, en Italia, grabó un impactante video destinado a generar conciencia.

El video grabado por los médicos.

Para los que todavía quieren pasearse y aquellos que dicen que es una simple gripe, las imágenes del video serán por demás reveladoras.