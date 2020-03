Anuncios del Gobierno. NA.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció esta tarde que aumentará en 100.000 millones de pesos el presupuesto para inversión en obra pública y apuntó contra la "especulación de precios y abastecimiento".

En conferencia de prensa, indicó: "Entendamos que el sistema productivo tiene que seguir funcionando de una forma en la que la gente circula menos".

Sostuvo que se relanzará el programa Procrear en el marco de un "paquete integral que está relacionado" con los últimos anuncios dados a conocer por el Gobierno.

También anticipó que se va a "eximir del pago de contribuciones patronales" a empresas como cines, transporte de pasajeros y hoteles, las más afectadas por las restricciones impuestas en la emergencia sanitaria.

"Se reforzará el seguro de desempleo", subrayó el titular de la cartera de Economía, mientras advirtió: "Vamos a ser muy duros con prácticas especulativas".

Aseguró que su gestión buscará "garantizar que haya abastecimiento" en medio de esta crisis, en la que entre otros productos desaparecieron barbijos, alcohol en gel y derivados de la lavandina.

Entre tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, también anunció esta tarde la puesta en marcha de un sistema de precios de referencia para alimentos, artículos de higiene y medicamentos por 30 días, para evitar aumentos desmedidos.

Para paliar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, anunció que en los próximos días se dispondrá de un paquete de asistencia financiera por 350.000 millones de pesos para financiar capital de trabajo, compra de insumos y dar liquidez para que la cadena productiva no se frene.

Kulfas aseguró que si detectan que hubo aumentos desproporcionados en los precios con posterioridad al 6 de marzo deberán ser rebajados, y advirtió que se aplicará la Ley de Abastecimiento.

"Se dispondrá un fuerte aumento en la fiscalización con el objetivo de que los productos mantengan sus precios y si hay más demandas habrá mayor producción", advirtió en conferencia de prensa junto con el ministro de Economía, Martín Guzmán.