Avión de Aerolíneas Argentinas.

Este martes llegaron al país cuatro de los cinco últimos vuelos regulares de Aerolíneas Argentinas, provenientes de zona de riesgo del coronavirus. Entre ellos, el vuelo AR1305 proveniente de Miami. Antes de desembarcar, el piloto aprovechó para saludar a los pasajeros con un mensaje emotivo.

"Les habla el Comandante Pedro Parrado, quería saludarlos personalmente antes de desembarcar y decirles que tanto para mí, para la tripulación y para todos los trabajadores de Aerolíneas es un orgullo trabajar en la línea aérea de bandera", comenzó diciendo el piloto responsable de una de las cuatro naves que esta mañana trajo de regreso a más de 1000 argentinos.

Y continuó: "También nos sentimos orgullosos de que a partir del día de hoy Aerolíneas le sirva a la patria transportando a los argentinos que necesitan volver desde las distintas zonas afectadas. Les aseguro que todos vamos a poner lo mejor para cumplir con esta operación".

Noticias relacionadas

En su mensaje, Parrado hacía referencia al plan de Aerolíneas que, luego del último vuelo de este miércoles proveniente desde Madrid, iniciará una serie de viajes especiales tendientes a traer de regreso a los argentinos que aún se encuentran varados. Serán cinco aviones, lo que significa un total de 1.350 plazas extras, aunque no se descartan que se sumen otros servicios en las próximas horas.

Finalmente, el Comandante le pidió responsabilidad a los pasajeros: "Por último, les pido que cumplamos todos con la cuarentena obligatoria necesaria para cuidarnos y cuidar a los otros, y espero que pronto podamos volver a nuestra vida normal y sin mayores complicaciones".

Your browser does not support the video element.

Emotivo mensaje. Canal 26.

"Les mando un fuerte abrazo y, principalmente, bienvenidos a casa", remató, generando la emoción de los cientos de pasajeros que pasaron días de angustia en los aeropuertos preguntándose si iban a poder regresar al país en medio de la pandemia.

Además de los cuatro vuelos, que aterrizaron esta mañana en Ezeiza entre las 3:55 y las 4:44, queda uno por llegar, que lo hará el miércoles a las 4:40, procedente de Madrid. Desde este martes rige la restricción impuesta por el gobierno nacional, para vuelos desde esos lugares, donde la pandemia se ha desarrollado con gran virulencia.