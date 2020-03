Isabel Díaz Ayoso en plena entrevista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apareció en la televisión, tosió y afirmó que era una alergia, pero al poco tiempo confirmó tener la enfermedad.

A través de una publicación en Twitter, Ayuso se refirió al episodio televisivo, y dijo que siguió trabajando hasta el último fin de semana ya que contaba con la tranquilidad de haber dado negativo en un test anterior.

Díaz Ayuso dio la noticia en su perfil de Twitter, donde afirmó que seguirá luchando contra el enemigo invisible pero aislada.

En el video del programa se la ve tosiendo, aunque tapándose con el codo como corresponde para que las partículas no vuelen ni se queden en las manos. Tras el percance decidió hacerse las pruebas.

Díaz Ayuso no es la única política de primera línea que ha dado positivo. Lo han hecho ya, por ejemplo, Irene Montero, la ministra de Igualdad, o Carolina Darias, la ministra de Política Territorial y Función Pública. También lo han hecho otros líderes nacionales, como Santiago Abascal, de Vox.