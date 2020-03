Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, fue a despedir el primero de los cinco vuelos especiales para que los argentinos puedan retornar al país, por voluntad del Estado Argentino. Además, anunciaron que agregarán tres vuelos más a Miami y dos a Madrid en las próximas horas.

"Necesitamos la colaboración de las aerolíneas extranjeras para facilitar el endoso de los pasajes y permitir así que puedan volver al país", pidió Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas en Ezeiza.

"La prioridad es traer a todos los argentinos a casa", sostuvo Ceriani, sobre el operativo para poder repatriar a los ciudadanos que están en otros países en medio de la pandemia del coronavirus.





El funcionario fue a despedir el primero de los cinco vuelos especiales para que los argentinos puedan retornar al país, por voluntad del Estado Argentino. Además, anunciaron que agregarán tres vuelos más a Miami y dos a Madrid en las próximas horas.





Además, Aerolíneas Argentina programa otros dos vuelos a Lima y, en los próximos días, diez vuelos más.

El titular de Aerolíneas esuvo acompañado por Pablo Biró, conductor de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Explicó que este tipo de vuelos tienen "características muy especiales". "Los protocolos son contrarios a esto, pero vamos a proteger a los trabajadores. Queremos evitar los contagios para poder seguir prestando servicio y poder traer a los argentinos a casa", explicó.