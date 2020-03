El gobierno de la Ciudad anuncia nuevas medidas para prevenir y afrontar el coronavirus, que ya registra 79 infectados en todo el país.



La conferencia de prensa fue encabezada por el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, junto con el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez.

SHOPPINGS

El jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, confirmó que si bien los shoppings permanecerán abiertos, solo podrá haber una persona cada 16 m2. Esto responde a la distancia que aconsejan las autoridades médicas para evitar el contagio del virus.

BARES Y RESTAURANTES

Tendrán la posibilidad de abrir sus puertas, aunque, de manera obligatoria, los clientes deben permanecer sentados. Esto busca evitar una acumulación mayor a lo recomendado.

PATIOS DE COMIDAS

En cuanto a los patios de comida en los shopping, la Ciudad determinó que podrán continuar con su actividad pero solo para el retiro de alimentos. En otras palabras, nadie podrá comer allí.

SUBTE

Desde el jueves 19, todas las líneas de subte solo se detendrán en cabeceras y en donde hacen conexiones, pero no se detendrán en estaciones intermedias sin combinación. Además , se deberá viajar sentado

La Ciudad confirmó este martes tres nuevos casos hospitalizados de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que cuatro pacientes fueron dados de alta.

En total hay 17 pacientes residentes hospitalizados, siete no residentes y 15 altas,mientras que hay dos personas residentes en la Ciudad internadas en otra jurisdicción.

Los casos en estudio por coronavirus suman 207 (152 residentes y 55 no residentes).al tiempo que 293 personas son estudiadas al ser contactos de las personas sospechosas.

ESTACIONAMIENTO

Será gratuito y funcionará como día domingo.



CASINOS Y SALAS DE JUEGOS

Estarán cerrados.



PRESENCIA LABORAL

Reforzaran el pedido de que solo se trabaje presencial en los casos en los que sea necesario.

"Van a estar cerrados los boliches, locales bailables, clubes, casinos, salas de juego, cines, teatros, centros culturales, salones para congresos, fiestas, públicas o privadas, el resto de los locales comerciales van a poder seguir funcionando y estar abiertos", enfatizó el funcionario porteño, que pidió colaboración al sector privado para que permita a sus empleados - en caso de ser posibles realizar el trabajo desde sus casas.