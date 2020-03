Captura del video.

Un confuso episodio se registró en el hipermercado Carrefour de Tandil, donde una señora fue interceptado cuando intentó robar una importante cantidad de cajas de jugo en polvo.

El hecho cobró notoriedad en los últimos días ya que el video se hizo viral en redes, llamando la atención la cantidad de cajas (estimadas en más de $5000) que pretendía robarse.

En el video se puede observar cómo la mujer intentaba escapar con las cajas escondidas en sus pantalones.

A través de las cámaras de vigilancia, personal de seguridad logró advertir lo que ocurría pese a que, según manifestaron, “andaba con otra señora que se escapó”.

Empleados de la cadena multinacional francesa confirmaron al medio ElEco de Tandil que, si bien siempre suelen presentarse situaciones de este estilo, en esta oportunidad la señora intentó escapar con cinco mil pesos en sobres de jugo en polvo.