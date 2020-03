Precauciones de limpieza por Coronavirus.

El coronavirus que produce la actual pandemia mundial puede permanecer hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable, hasta 24 horas en cartón y hasta tres horas suspendido en el aire, según una reciente investigación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y universidades.

El estudio, que salió recientemente publicado en The New England Journal of Medicine, intentó reproducir el coronavirus que se deposita de una persona infectada en las superficies cotidianas de un hogar u hospital, como al toser o tocar objetos.

Los científicos descubrieron que el SARS-CoV-2, como se denomina al nuevo virus, era detectable en aerosoles durante hasta tres horas, hasta cuatro horas en cobre, hasta 24 horas en cartón y hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable.

Noticias relacionadas

Luego, los científicos investigaron cuánto tiempo el virus permaneció infeccioso en estas superficies, al tiempo que lo compararon con el comportamiento del coronavirus SARS-CoV-1 que afectó a China durante 2002 y 2003.

"El SARS-CoV-1 es el coronavirus humano más relacionado con el SARS-CoV-2. En el estudio de estabilidad, los dos virus se comportaron de manera similar, lo que desafortunadamente no explica por qué el Covid-19 se ha convertido en un brote mucho más grande", indicó el artículo.

En busca de alguna hipótesis, un artículo sobre la investigación publicado en el National Institute of Allergy and Infectious Diseases de Estado Unidos, señaló que "la evidencia emergente sugiere que las personas infectadas con SARS-CoV-2 podrían estar propagando el virus sin reconocer o antes de reconocer los síntomas".

"Esto haría que las medidas de control de enfermedades que fueran efectivas contra el SARS-CoV-1 fueran menos efectivas contra su sucesor", señaló el texto.

Los científicos concluyeron que "a diferencia del SARS-CoV-1, la mayoría de los casos secundarios de transmisión del virus del SARS-CoV-2 parecen estar ocurriendo en entornos comunitarios en lugar de entornos de atención médica (...) y que "la estabilidad del SARS-CoV-2 en aerosoles y en superficies probablemente contribuya a la transmisión del virus" en esto entornos.