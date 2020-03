Avión de la aerolínea Air Tahiti Nui

La pandemia de coronavirus generó un nuevo récord en aviación: la aerolínea Air Tahiti Nui, una pequeña compañía del Pacífico, protagonizó el vuelo más largo de la historia.

El hecho ocurrió el 16 de marzo y el vuelo, que cubría la ruta entre Papeete y París, despegó de Tahití a las 3am hora local del 15 de marzo, aterrizando en Francia a las 5.54am del 16 de marzo también hora local.

Sin saberlo, el TN64 batió el récord del vuelo comercial más largo del mundo completando un trayecto que duró 15 horas y 45 minutos y cubrió los 15.715 kilómetros que unen ambos destinos.

A bordo de un Boeing 787 Dreamliner que la compañía estrenó a finales del año pasado, la aerolínea se convertía en noticia tras conseguir un nuevo récord en aviación comercial, título que hasta ahora ostentaba la aerolínea Singapore Airlines con un vuelo que une Singapur y Newark, con un total de 15.343 km de ruta.

Because of COVID-19 flight restrictions, Air Tahiti Nui is operating its service to Paris non-stop from Papeete—without its normal stop at LAX.



The flight is longer than SIN-EWR and at 15,715 km it is also the longest domestic flight in the world. https://t.co/n0WdZr37iM pic.twitter.com/SyCPPY2jc1