Pastor Giménez.

El Pastor Giménez fue imputado en una causa judicial tras ser denunciado por vender alcohol en gel a 1.000 pesos y engañar a sus seguidores al decirles que se trataba de "una cura milagrosa" para la pandemia del coronavirus, informaron fuentes judiciales.

La denuncia fue realizada ante el fiscal porteño Matías Michienzi por una abogada que dijo que el alcohol en gel era ofrecido en el Templo de Ondas de Amor y Paz que dirige Héctor Aníbal Giménez, popularmente conocido como el Pastor Giménez, ubicado en avenida Rivadavia 3700, en el barrio porteño de Almagro.

La mujer dijo que allí estaban vendiendo frascos de alcohol en gel pero decían que se trataba de una "cura milagrosa" para la pandemia y afirmó que existen videos que se viralizaron con la promoción por parte del famoso Pastor.

"La mujer aseguró que en la página oficial del templo en la red social Facebook se ofrece el gel como una cura milagrosa del coronavirus y que está bendecido por el Pastor Giménez", dijo una fuente judicial.

Según la publicación, el alcohol en gel se ofrecía a mil pesos cada frasco, un valor mucho mayor al del mercado farmacéutico.

Luego de la declaración, el fiscal imputó a Giménez, en principio, por la posible infracción del artículo 208 inciso 1° del Código Penal.

Este artículo sanciona “con prisión de quince días a un año, al que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito”.

Sin embargo, el fiscal evalúa también la posibilidad de imputarle el delito de "estafa" y el artículo 201 del código penal sobre la venta de productos peligrosos para la salud.

Hace unos días se difundió un video en el cual se lo muestra al Pastor Giménez portando un frasco de alcohol en gel y asegurando ante los presentes que si lo utilizan en sus manos “van a estar listos para vencer la crisis, al coronavirus y a la misma muerte”.

En declaraciones a C5N , Giménez se defendió de las acusaciones y aseguró que el video “fue editado y sacado de contexto”.

“En el templo hacemos la unción que le hicieron a Jesús antes de morir con nardo puro. Como hoy no se puede tocar a la gente sin nada, yo lo hice con (alcohol en) gel pero nunca vendimos nada”, dijo.

Y agregó: “La celebración duró más de dos horas y este video fue editado y sacado de contexto”.

El Pastor señaló que la mujer que realizó la presentación ante la Fiscalía es la abogada de su ex esposa y socia, la Pastora Irma, de quien recibió distintas denuncias en los últimos años.

Por la mañana, en el programa Informados de Todo, del canal América, Giménez desmintió que haya cobrado mil pesos por cada frasco y dijo que al finalizar cada celebración en su templo, todos los presentes “ofrendamos con alegría y damos nuestros diezmos con obediencia” y que los mismos “son voluntarios”.